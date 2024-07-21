Пить без опаски? Развеян миф о повторном кипячении воды

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 88 0

Питьевую воду в чайнике можно кипятить несколько раз

Пить без опаски? Развеян миф о повторном кипячении воды

Фото: 5-tv.ru

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Теперь хозяйки могут вздохнуть с облегчением.

Вопреки известному мифу, повторное включение чайника не ухудшает качество воды — концентрация вредных веществ не доходит до запретного предела. Об этом пишет издание «Белновости».

Многие убеждены, что частое кипячение одной и той же воды может сильно навредить здоровью, образовав камни в почках или усугубив другие неприятные недуги. Однако, как утверждают эксперты, организму человека ничего не грозит, и вред чрезмерно преувеличен.

Опасаться пить воду, которая уже кипятилась несколько раз, не стоит. Ее качество существенно не ухудшается — концентрация токсичных компонентов пусть и повышается, но ненамного. Кроме того, различных вредных веществ изначально очень мало в питьевой воде, которую мы употребляем ежедневно.

Соответствующая необходимым санитарным нормам вода может быть вскипячена без опаски несколько раз, а постоянно «обновлять» чайник необязательно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач развеяла миф о пользе супа.

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