В Якутии нашли полностью разрушенным пропавший вертолет Robinson

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

На борту находились четыре человека.

В Якутии нашли полностью разрушенным пропавший вертолет Robinson

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В Якутии нашли полностью разрушенным пропавший на днях вертолет Robinson R44II. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено полностью в разрушенном состоянии», — говорится в сообщении.

Вместе с обломками также обнаружены тела одного пилота и трех пассажиров, добавили в надзорном ведомстве.

О пропаже вертолета Robinson R44II в Якутии стало известно 19 июля. По данным ГУ МЧС России по региону, на воздушном судне примерно в 0:40 по местному времени сработал аварийный радиомаяк, он находился в 80 километрах от села Чагда.

На борту находились три пассажира и один пилот. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Ан-2 потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана. Погибших и раненых в результате падения нет, пожарные ликвидировали начавшееся возгорание.

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