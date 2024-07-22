Правда или вымысел: может ли еда из микроволновки вызвать рак

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 172 0

Инженер Кучеров: еда из микроволновых печей не вредит здоровью и не вызывает рак

Правда или вымысел: может ли еда из микроволновки вызвать рак

Фото: www.globallookpress.com / Jan Haas

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Как на самом деле работают СВЧ-печи?

Многие россияне опасаются греть и готовить еду в микроволновых печах, так как в народе распространен миф о том, что электромагнитные волны могут вызывать онкологию и прочие страшные заболевания.

Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров поспешил успокоить обывателей и в беседе с изданием NEWS.ru развеял популярное заблуждение.

Если разобраться в принципе работы микроволновых печей поподробнее, то можно узнать, что они греют еду благодаря генерированию электромагнитных волн высокой частоты, которые приводят в движение молекулы воды. В процессе этих колебаний выделяется тепло, благодаря которому пища и разогревается.

«Из-за этого возникли утверждения, что микроволновка уничтожает витамины и минералы, провоцируя образование радикалов, повреждающих клетки организма. Но излучение в микроволновке не такое мощное, чтобы повредить клеточную структуру, в отличие от, например, рентгена. Так что, микроволновки не вызывают рак. Это миф», — утверждает эксперт.

При этом, часть питательных веществ из пищи действительно пропадает, однако причина тут вовсе не в электромагнитных волнах, а в термической обработке. Подобный эффект возникает при любом приготовлении еды, будь то варка, жарка или запекание.

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