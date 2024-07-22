Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, российские бойцы нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка и Катериновка ДНР. Они также отразили две атаки ВСУ, в ходе боев армия России ликвидировала до 620 украинских боевиков. Вместе с тем наши бойцы уничтожили два бронетранспортера М113 и пять автомобилей.

Кроме того, войска России в ходе контрбатарейной борьбы поразили две гаубицы FH-70, две L-119 и одну Д-30, три орудия Д-20 и одно М119. Уничтожены также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются российские войска у Стельмаховки. На стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области под свой контроль российские войска взяли населенные пункты Песчаное Нижнее и Розовку. Активные боевые действия идут и в районе Стельмаховки и Артемовки.