РФПИ и китайские партнеры обсудили совместные проекты на 18 триллионов рублей

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 62 0

В ходе заседания предприниматели из РФ и КНР обговорили новые масштабные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков и энергетики.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ходе заседания Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (Комитет) и Межправительственной комиссии находится на рассмотрении 83 проекта на общую сумму 18 триллионов рублей. Российские и китайские предприниматели обговорили новые масштабные совместные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков и энергетики.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Китаем в рамках инвестиционного сотрудничества уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 миллиардов рублей через различные платформы с китайскими партнерами. РФПИ выступил со-организатором нынешнего заседания.

РФПИ является одним из ведущих институтов в сфере укрепления инвестиционных и экономических связей между Россией и Китаем. В частности, в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2024 года РФПИ объявил о целом ряде новых соглашений с китайскими партнерами, в том числе, об открытии представительства в городе Харбин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ и Фонд имени Зайеда инвестируют в проекты в сфере инфраструктуры и логистики в Чечне.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
87.78
-0.24 95.76
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:42
Дорогу молодым: почему Байден вышел из гонки за президентское кресло
6:28
Наша новая цель: Flightradar24 засек летящий в сторону Украины F-16
6:16
Пациент скорее жив? Лечащий врач Байдена раскрыл правду о его состоянии
6:00
Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия по поддержке Украины

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака