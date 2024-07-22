РФПИ и китайские партнеры обсудили совместные проекты на 18 триллионов рублей

В ходе заседания Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (Комитет) и Межправительственной комиссии находится на рассмотрении 83 проекта на общую сумму 18 триллионов рублей. Российские и китайские предприниматели обговорили новые масштабные совместные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков и энергетики.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Китаем в рамках инвестиционного сотрудничества уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 миллиардов рублей через различные платформы с китайскими партнерами. РФПИ выступил со-организатором нынешнего заседания.

РФПИ является одним из ведущих институтов в сфере укрепления инвестиционных и экономических связей между Россией и Китаем. В частности, в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2024 года РФПИ объявил о целом ряде новых соглашений с китайскими партнерами, в том числе, об открытии представительства в городе Харбин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ и Фонд имени Зайеда инвестируют в проекты в сфере инфраструктуры и логистики в Чечне.