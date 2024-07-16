РФПИ и Фонд им. Зайеда инвестируют в проекты в сфере инфраструктуры и логистики в Чечне

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

РФПИ и Фонд им. Зайеда объявили о партнерстве для реализации проектов в Чечне

РФПИ и Фонд им. Зайеда инвестируют в проекты в сфере инфраструктуры и логистики в Чечне

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Соответствующее соглашение было подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций договорились о партнерстве для реализации проектов на территории Чеченской Республики в различных областях.

Фонды заключили соглашение в рамках Кавказского инвестиционного форума. Они сфокусируются на вложении средств в проекты в сфере инфраструктуры и логистики, а также цифровизации и технологических решений. Организации намерены привлекать инвестиции путем совместного участия в международных проектах и партнерствах.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев указал на заинтересованность инвесторов из различных отраслей в Северо-Кавказском федеральном округе и Чеченской Республике. К тому же есть положительный опыт работы с зарубежными партнерами.

«РФПИ имеет долгую и успешную историю взаимодействия с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ. — Прим. ред.), вместе с которыми активно инвестирует в масштабные проекты на территории ряда регионов России», — отметил Дмитриев.

Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций был основан в 2017 году. Инициаторами его создания стали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент ОАЭ Шейх Халифа бин Заейд Аль Нахайян. Фонд является дочерней структурой Khalifa Fund for Enterprise Development, задача которой поддержка молодых предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса.

РФПИ же был основан в июне 2011 года. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ договорились о партнерстве с целью развития сотрудничества между РФ и Индией. Сторонами стали «Национальные квалификации» и индийская компания Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek).

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