Суд в Нальчике оштрафовал родителей девятиклассников за неуважение к гимну РФ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 83 0

В школе некоторые граждане не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна. Кто-то даже демонстративно закрывал уши.

Суд в Нальчике оштрафовал родителей девятиклассников за неуважение к гимну РФ

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В Кабардино-Балкарской Республике оштрафовали восемь жителей, которые проявили неуважение к гимну РФ, находясь на мероприятии в одной из школ Нальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы республики.

Отмечается, что мировым судьям региона поступило девять материалов по статье о «Нарушении порядка официального использования государственных символов РФ». Так обвиняемых привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму три тысячи рублей. Девятое дело будут также рассматривать.

Началось все из-за распространенных в Сети кадров, где некоторые граждане не встали со своих мест во время исполнения государственного гимна в учебном заведении и сидели в телефонах. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил профильные ведомства рассмотреть инцидент. Позже личности, проявивших неуважение, были установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что журналистке из Татарстана вынесли приговор за фейки о ВС РФ.

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