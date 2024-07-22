Журналистке из Татарстана вынесли приговор за фейки о ВС РФ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 67 0

Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Журналистке из Татарстана вынесли приговор за фейки о ВС РФ

Фото: AP / ТАСС

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Женщину также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой.

Верховный суд Татарстана приговорил редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода»* к 6,5 годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Курмашева была задержана 19 октября 2023 года. Ее подозревали в сборе данных о военной деятельности России, которые журналистка передавала иностранным источникам. Следствие полагало, что она также не выполняет пункты законодательства РФ, предусмотренные статьей об иностранных агентах.

Дело Курмашевой рассматривали в закрытом режиме. Известно, что 19 июля суд признал ее виновной по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации». Наказание в 6,5 лет Курмашева будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствию удалось доказать вину бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова.

* — нежелательная организация, признанная иноагентом в России

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