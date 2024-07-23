«Она хочет карьеру»: сыну Михаила Круга разбили сердце

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 101 0

Александр Круг больше не заикается о желании создать семью

«Она хочет карьеру»: сыну Михаила Круга разбили сердце

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Теперь все мысли юного шансонье только о музыке.

Сын «короля русского шансона» Михаила Круга — Александр — больше не думает о создании семьи, так как решил полностью погрузиться в музыку. Тем более все бывшие девушки буквально разбили сердце юному артисту, передает PROZVEZD.

Вместе с мамой Ириной Круг певец разъезжает по гастролям с репертуаром своего известного отца, но при этом записывает и свои собственные композиции. В ближайшем будущем он обещает выпустить свой первый альбом.

Карьера отодвигает на второй план личную жизнь Александра. Еще весной он готов был сделать возлюбленной предложение, но после внезапно с ней расстался. Сердечная драма не оставила певца и в следующих отношениях.

«Сейчас я живу один. Можно сказать, что уже холостой. Она хорошая была, очень добрая, теплая… У меня приятные воспоминания остались от наших отношений. Мы просто не сошлись характерами. Так получилось — она хочет карьеру строить, и я хочу карьеру строить», — рассказал Александр Круг.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Михаила Круга рассказал о критике в свой адрес.

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