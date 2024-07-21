«Заставляют больше работать»: сын Михаила Круга рассказал о критике в свой адрес

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Критика сына Михаила Круга заставляет его еще больше работать

«Заставляют больше работать»: сын Михаила Круга рассказал о критике в свой адрес

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наследник шансонье весь вектор своего внимания сейчас направил на развитие своей карьеры.

Сын покойного шансонье Михаила Круга рассказал о своем отношении к критике и осуждению, с которыми столкнулся. После участия в «Фабрике звезд» Александр начал активно гастролировать, его стали узнавать на улице.

«Есть, конечно, и негативные моменты. Люди иногда пишут плохие комментарии в интернете. Но они заставляют тем самым меня работать еще сильнее и сильнее. Причем, знаете, проходит время — и их мнение меняется. Они начинают писать уже положительные комментарии: «Вы изменились, стали хорошо петь», — признался Александр в интервью изданию PROZVEZD.

При этом возросшая известность и популярность никак не сказалась на образе жизни. Александр по-прежнему может спокойно гулять по улицам, не боясь, что кто-то нарушит его личное пространство. Наоборот, юноша открыт для новых знакомств и общения со своими поклонниками лично.

«Приятно, конечно, когда меня узнают люди. Они подходят, мы общаемся: я что-то новое узнаю от них», — добавил Александр.

В целом Александр доволен переменам в жизни. Но все же ему еще сложно привыкнуть к активной гастрольной деятельности и бешеному темпу.

«Тяжело, конечно. Столько переездов, сил и нервов тратится. У меня за одну неделю было девять перелетов. Конечно, такой график сложно выдерживать. Но я потихоньку втягиваюсь, и вроде бы неплохо получается», — сказал Александр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получает Ирина Круг за выступления после успеха сына.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.02
0.14 96.04
-0.06
Магия Оленьей Луны: к чему готовиться знакам зодиака 21 июля 2024

Последние новости

11:26
В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам
11:03
Расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком
10:47
Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
10:25
«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского
10:00
Любовь, отчаяние и смерть: что стало с актерами сериала «Дикий ангел» 25 лет спустя
9:46
Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США

Сейчас читают

Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США
«Весь мир будет поднят на уши»: политолог предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака