В Турции насмерть разбилась популярный блогер «МотоТаня»

Погибшая стала известна, снимая видео на мотоцикле для своих соцсетей. За ней следили миллионы человек.

В Турции насмерть разбилась блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Об этом пишут местные СМИ. Знакомые блогера также в своих личных блогах подтверждают гибель Татьяны.

По информации СМИ, Озолина погибла в мотокатастрофе. Она столкнулась с другим блогером — Онуром Обутом. Произошло все на трассе Милас-Секе.

Татьяна Озолина владела одним из самых крупных блогов о мотоциклах и скорости в России. Суммарно во всех социальных сетях она имела аудиторию под десяток миллионов человек. Подписчикам она рассказывала про свои приключения и страсть к двухколесным. В Турции она была в очередном турне.

Фотограф Александр Володиков, который общался с Татьяной, в своем аккаунте в соцсети обратился к СМИ и мотосообществу, назвав правдой новость о смерти Татьяны. Он отметил, что полной информацией о случившемся не располагает.

Знакомые публикуют фото свечей и желают погибшей «вечного сезона».

У Татьяны остался сын. Известно, что она была замужем, но брак продлился недолго.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.