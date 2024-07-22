В ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 1 194

Это не единственная жертва страшной аварии.

В ДТП погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина

Фото: www.globallookpress.com / Lilly

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В Саратове при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика погибли два человека, в том числе, 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сообщает источник 5-tv.ru.

Страшное ДТП произошло около трех часов дня на улице Соколовая. Столкнулись легковушки и один грузовик MAN. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара, один местный житель также получил ожоги. Как рассказывал источник 5-tv.ru, у выжившего диагностировано 97% ожогов тела. Прокуратура начала проверку.

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