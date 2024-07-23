Врачи не успели: как погибла популярный блогер «МотоТаня»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 3 899 0

Блогер Татьяна Озолина умерла в аварии с другим мотоциклистом Онуром Обуто

Врачи не успели: как погибла популярный блогер «МотоТаня»

Фото: Instagram* / tanechkaozolina

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Смертельное ДТП произошло во время турне по Турции.

Пока дорожные службы выясняют причины аварии, в которой погибла блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». По предварительным данным, девушка столкнулась с другим человеком из-за потери управления мотоциклом. Об этом сообщает портал KaryaHaber.

Инцидент произошел на трассе Милас-Секе в Турции. Татьяна Озолина ехала вместе с двумя другими мотоблогерами и неожиданно столкнулась с одним из них — Онуром Обуто. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, а Татьяна скончалась на месте до приезда скорой помощи. 

Татьяна Озолина владела одним из самых крупных блогов о мотоциклах и скорости в России. Суммарно у нее было около восьми миллионов подписчиков в разных социальных сетях. В блогах она делалась приключениями и своей страстью к двухколесным транспортным средствам. В Турции она была в очередном турне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правоохранители задержали в Махачкале аниматора после того, как погибли две девушки во время пожара на квесте.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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