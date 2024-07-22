Аниматора задержали после гибели двух девушек в квест-комнате в Махачкале

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Евгения Романова
Евгения Романова 190 0

СК: в Махачкале задержан аниматор после гибели двух девушек при пожаре на квесте

Фото, видео: 5-tv.ru; Telegram / Следком / sledcom_press

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Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали в Махачкале аниматора после того, как погибли две девушки во время пожара на квесте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что аниматор подозревается в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По данным следствия, он поджег перчатку, предназначенную для проведения игры, а потом отбросил ее на пол. Вещь упала в место, где находилась емкость с бензином. В результате помещение загорелось.

При пожаре погибли две девушки, один местный житель получил ожоги. Как рассказывал источник 5-tv.ru, у выжившего диагностировано 97% ожогов тела. Прокуратура начала проверку.

Задержанные рассказал об обстоятельствах случившегося. Теперь следователи устанавливают причастность других лиц к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на плоту в океане нашли тела загадочно погибшей пары. Канадские путешественники Бретт Клиберри и Сара Джастин Паквуд 11 июня ушли в плавание на своей яхте и вскоре перестали выходить на связь. Спасательный плот с ними выбросило на берег острова Сейбл в 280 километрах от канадского города Галифакса.

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