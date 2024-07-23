Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия по поддержке Украины

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Некоторые пункты закона касаются и России.

Байден передал главам Минфина и Госдепа полномочия по поддержке Украины

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден передал часть полномочий по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента. Об этом сообщили в опубликованном на сайте Белого дома документе.

«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a) (1) и 104(a) (2) (A) закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, ряд полномочий Джо Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену.

Принятый ранее закон предусматривает также возможность конфискации суверенных российских активов для их передачи Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ведущий Fox News Брет Байер в эфире телеканала потребовал доказательств того, что президент США Джо Байден жив. Его соведущая Дана Перино поддержала коллегу, обратив внимание на то, что уже довольно продолжительное время не публикуются свежие фотографии Байдена, и даже о выходе президента из предвыборной гонки было объявлено через социальные сети.

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