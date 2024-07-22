«Не было обращения на камеру»: в США усомнились в том, что Байден жив

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 804 0

Ведущий Fox News потребовал предъявить доказательства жизни Байдена

«Не было обращения на камеру»: в США усомнились в том, что Байден жив

Фото: www.globallookpress.com / Erin Schaff - Pool via CNP

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Американцы задаются вопросом, почему президент лично не объявил о своем выходе из предвыборной гонки и где его свежие фото.

Ведущий Fox News Брет Байер в эфире телеканала потребовал доказательств того, что президент США Джо Байден жив.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», — объяснил свои требования журналист.

Соведущая Байера Дана Перино поддержала коллегу, обратив внимание на то, что уже довольно продолжительное время не публикуются свежие фотографии Байдена.

Сомнения в том, что действующий глава государства жив, выразил и экс-советник администраций бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего Стив Джилл.

В эфире GBNews он указал на такую странность, что даже сотрудники канцелярии Байдена только из соцсетей узнали о его выходе из президентской гонки. И это на фоне того, что после дебатов с ДональдомТрампом физические и когнитивные способности президента ухудшались с каждым днем, что было очевидно всем.

Между тем NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Байден готовит обращение к американцам и выступит сразу по возвращении в Вашингтон.

Подробности обращения и сроки предстоящего выступления президента не уточняются. Сообщается лишь, что пройдет оно, предположительно, в Белом доме.

Также источники утверждают, что Байден «очень хочет вернуться уже завтра», однако его окружение ждет, когда врач осмотрит президента и даст на это разрешение.

При этом ранее сообщалось, что состояние Байдена, заразившегося коронавирусом, значительно улучшилось. Врач президента Кевин О’Коннор отметил, что пульс, дыхание, давление и температура полностью в норме. В воскресенье Байден принял восьмую дозу препарата Paxlovid от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявление о выходе из президентской гонки было опубликовано накануне вечером на официальной странице Байдена в  социальной сети X.

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