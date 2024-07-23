Праздник театрального искусства: как проходит фестиваль «Место силы — Владивосток»

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Во Владивостоке проходит молодежный фестиваль «Место силы»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guo Feizhou; 5-tv.ru

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Перед жителями и гостями города уже выступили труппы Приморского театра молодежи и артисты Театра имени Моссовета.

Большой праздник театрального искусства: Владивосток в эти дни стал «Местом силы». Именно так называется масштабный фестиваль, в котором участвуют актеры, режиссеры, критики и драматурги из почти сотни российских городов.

Первые постановки зрители уже увидели накануне: выступили труппы Приморского театра молодежи, а также артисты театра имени Моссовета.

А уже сегодня свое театральное мастерство покажут артисты из Санкт-Петербурга и Донецка. При этом культурная программа вышла далеко за рамки привычных сцен. Некоторые постановки переместилась на улицы, площади и в городские скверы.

Предусмотрена также деловая программа, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Кураторами там выступают признанные эксперты индустрии, а также педагоги ведущих театральных вузов страны, например, Школы-студии МХАТ, ГИТИСа и Театра имени Евгения Вахтангова.

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