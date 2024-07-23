Украинские кураторы пытались подбить россиян на поджог мечети в Белгороде

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 87 0

ФСБ пресекла попытку поджога мечети в Белгороде, задержав двух жителей Мариуполя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Силовики успешно задержали двух жителей Мариуполя.

Двое граждан Мариуполя планировали совершить поджог мечети в Белгороде, но были задержаны силовиками. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ в Мариуполе Донецкой народной республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как удалось установить, в июне задержанных завербовал украинский куратор при помощи мессенджеров. За денежное вознаграждение россияне должны были добраться до Белгорода и совершить теракт в местной мечети.

По информации ФСБ, задержанные сознались во всех своих планах. Сейчас они находятся под стражей, на мариупольцев возбудили уголовное дело. Таким образом, ФСБ удалось пресечь очередную попытку киевского режима спровоцировать разжигание конфессиональной ненависти в России.

Ранее 5-tv.ru передавал слова губернатора Краснодарского края, который сообщил о попытке теракта в местном порту.

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