Попытка теракта в краснодарском порту: при атаке ВСУ погиб человек

Спасатели продолжают тушить разгоревшийся на поврежденном судне пожар.

Украинские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре в Краснодарском крае, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», — уточнил губернатор.

По словам Кондратьева, на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Спасатели тушат разгоревшийся в результате атаки пожар.

Среди членов экипажа судна есть пострадавшие, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Кондратьев. Губернатор заявил, что один из находившихся на борту в момент атаки погиб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.