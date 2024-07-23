Попытка теракта в краснодарском порту: при атаке ВСУ погиб человек

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 161 0

БПЛА ВСУ атаковали судно в краснодарском порту, один член экипажа погиб

Попытка теракта в краснодарском порту: при атаке ВСУ погиб человек

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Спасатели продолжают тушить разгоревшийся на поврежденном судне пожар.

Украинские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре в Краснодарском крае, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», — уточнил губернатор.

По словам Кондратьева, на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Спасатели тушат разгоревшийся в результате атаки пожар.

Среди членов экипажа судна есть пострадавшие, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Кондратьев. Губернатор заявил, что один из находившихся на борту в момент атаки погиб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
22 июл
В Туапсе возник пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ
21 июл
Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Шебекинском городском округе
18 июл
Минобороны: десять безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма
16 июл
Дрон ВСУ сбросил бомбу на территорию завода под Курском
15 июл
Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских беспилотника над тремя регионами РФ
13 июл
Пожар начался на нефтебазе под Ростовом в результате атаки дронов ВСУ
12 июл
Точно видели, кого атакуют: подробности удара ВСУ по детской площадке в Шебекино
11 июл
«Дети играли, вокруг дома»: очевидец атаки ВСУ на Шебекино оказывал помощь пострадавшим
10 июл
Враг бьет со злостью: как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ
9 июл
Силы ПВО уничтожили около 40 украинских дронов над пятью регионами РФ
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Ковальчук доложил Путину об итогах работы Счетной палаты за 2023 год. Главное
22:28
Не ВИЧ, так глисты: чем опасны общественные туалеты
22:10
Глюк’оZа после позора в Красноярске прилетела петь в Баку
21:52
Трехступенчатая защита: российские войска применяют новую тактику на сватовском направлении
21:34
Смерчи и гигантские воронки: как непогода в Сочи нарушила планы туристов
21:16
«Все мы люди»: Яна Рудковская поддержала Глюк'oZу после позора в Красноярске

Сейчас читают

Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России
Эндокринолог Павлова назвала способ по голосу распознать диабет
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака