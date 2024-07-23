Попытка теракта в краснодарском порту: при атаке ВСУ погиб человек
БПЛА ВСУ атаковали судно в краснодарском порту, один член экипажа погиб
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Спасатели продолжают тушить разгоревшийся на поврежденном судне пожар.
Украинские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре в Краснодарском крае, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», — уточнил губернатор.
По словам Кондратьева, на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Спасатели тушат разгоревшийся в результате атаки пожар.
Среди членов экипажа судна есть пострадавшие, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Кондратьев. Губернатор заявил, что один из находившихся на борту в момент атаки погиб.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.
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