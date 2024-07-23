Госпереворот в США? Как американские власти «убрали с дороги» Байдена

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 371 0

Трамп заявил, что против Байдена был совершен госпереворот

Госпереворот в США? Как американские власти «убрали с дороги» Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Почему Белый дом не захотел играть по правилам и кто ответственен за выход действующего американского лидера из президентской гонки?

В отношении главы Соединенных Штатов Джо Байдена был совершен государственный переворот. С этим мнением согласился кандидат на пост американского президента Дональд Трамп в интервью для Fox News.

21 июля 81-летний Байден написал в социальной сети, что больше не намерен принимать участие в выборах на пост президента. Вместо себя он предложил действующего вице-президента Камалу Харрис. Предположительно, Байдена попросили «отойти в сторону».

«Своего рода да», — ответил Трамп на вопрос, был ли в отношении Байдена совершен переворот.

Вместе с предпринимателем в интервью принял участие политик Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул на пост вице-президента.

«Если Байден не может баллотироваться на пост президента, не может выполнять обязанность президента и его хотят сместить, потому что он не способен работать, обратитесь к 25-й поправке (к конституции США. — Прим. ред.), а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом», — считает Вэнс.

25-я поправка говорит о том, что кабмин может сместить президента с должности, признав его недееспособным.

Трамп также добавил, что правящая Демократическая партия ведет плохую военную и миграционную политику, продолжая тратить деньги на «вещи, которые не работают». Сам Трамп выступает кандидатом от Республиканской партии.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Байден боится победы Трампа и не верит в силы Харрис.

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