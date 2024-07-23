«Доктрина 20/1»: Захарова о том, как США начали войну с Россией еще в 1948 году

При этом политическую ситуацию в Штатах сейчас нельзя назвать позитивной.

Более полувека назад власти США подписали доктрину о войне с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«18 августа 1948 года Совет безопасности США принял директиву 20/1, которая называлась следующим образом: „Цели США в войне против России“. Они с нами воюют, согласно этому документу», — сказала журналистам спикер МИД.

Захарова подчеркнула, что с точки зрения Штатов война между двумя державами ведется с того самого момента.

Политическую ситуацию в США сейчас нельзя назвать позитивной. Действующий глава страны Джо Байден добровольно вышел из предвыборной гонки, предложив взамен себя вице-президента Камалу Харрис. Однако о своем решении Байден сообщил при помощи поста в социальной сети, к которому не прилагался видеоролик. В США полагают, что президент уже ушел из жизни, а это сообщение написал кто-то другой.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Марии Захаровой, которой ситуация с внезапным выходом Байдена из президентской гонки также показалась крайне странной.