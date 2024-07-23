Способна изменять ДНК человека: чем еще опасна добавка «мясной клей»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Биолог Багрянцева: «мясной клей» губительно влияет на организм человека

Способна изменять ДНК человека: чем еще опасна добавка «мясной клей»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Пищевая добавка попадает в продукты незаконно, а они поступают на полки российских магазинов.

В последнее время на полках российских магазинов стали все чаще замечать мясные изделия с запрещенной добавкой — микробной трансглютаминазой, которую в народе называют просто «мясной клей».

Ее используют для искусственного увеличения массы продукта и снижения его стоимости, однако никто не говорит о том, что он может вызывать нарушения в работе организма и даже влиять на ДНК человека.

Доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник Ольга Багрянцева объяснила изданию Lenta.ru, какую опасность таит непримечательная пищевая добавка.

Как объяснила эксперт, трансглютаминаза относится к ферментным препаратам, которые после работы в продукте полностью расходуются организмом.

Однако, «мясной клей» зачастую используется в продуктах в активной форме, из-за чего, при попадании в кишечник, он начинает склеивать его слизистые оболочки и специальные реснички.

«Она может воздействовать на ДНК клеток человека и стать причиной целиакии и нарушения работы тонкого кишечника. Исследования показывают, что трансглютаминаза может способствовать развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и многих других», — бьет тревогу специалист.

Багрянцева отмечает, что, согласно действующим в России регламентам, «мясной клей» не может считаться безопасным, однако, из-за лазеек в законодательстве, нечестные дельцы то и дело умудряются «пропихнуть» свой товар в супермаркеты.

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