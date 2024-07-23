Обманчивый результат: как таблетки для похудения разрушают организм

Многие задаются вопросами о том, как быстро и легко сбросить вес, однако мало кто хочет месяцами торчать в спортзале или ограничивать себя диетами. К сожалению, волшебной таблетки для идеальной фигуры всего за одно применение еще не изобрели, а вот всевозможные препараты, которые легко разрушат организм — да.

Как бороться с лишними килограммами без риска для жизни? Какая связь между БАДами и диабетом, и почему спортивный шагомер всегда врет? Из чего состоят добавки, могут ли они вызвать проблемы со здоровьем, и что делать при передозировке, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое БАДы

Биологически активные добавки (БАД) представляют собой продукты, содержащие натуральные компоненты, такие как растительные, животные и минеральные вещества. При использовании БАДов важно поддерживать сбалансированное питание, включая свежие фрукты и овощи, особенно те, которые выращены без применения гербицидов и гормонов роста.

Такое питание обеспечивает организм натуральными витаминами и минералами. Однако употребление биологически активных добавок без контроля специалиста не рекомендуется. Важно получить консультацию лечащего врача перед началом приема любых БАДов.

Чем опасно бесконтрольное употребление биодобавок

БАДы с витаминами, аминокислотами, диетические — на полках аптек и специализированных магазинов масса вариаций. Но что может быть внутри этих баночек? Проверочная закупка зарубежных биодобавок для похудения шокировала российских экспертов. Исследования показали — в контрафакте содержание опасных веществ превышает норму в пять раз.

«Патогенные грибы, токсины бактерий, вызывают общую интоксикацию организма. Эти микроорганизмы способны развить воспалительный процесс как в печени, так и в кишечнике, приводя к дисбактериозу», — объяснил врач-терапевт Александр Пурясев.

Натуральным составом, а именно этим многие БАДы привлекают покупателей, тут и не пахнет. Но грибы и бактерии — это еще не все. В десятке образцов эксперты нашли опасное вещество — сибутрамин. Его можно принимать только людям с тяжелой формой ожирения. И только по рецепту.

«20 лет назад этот препарат пытались использовать как антидепрессант, но увидев большое количество побочного эффекта, его поставили под строгий контроль. Дело в том, что этот препарат нарушает функцию печени, повышает артериальное давление, нарушает кровоток головного мозга», — рассказал Пурясев.

Но даже если в диетических БАДах нет опасных примесей, это не повод пить их бесконтрольно. Такие препараты отбивают у человека аппетит. И здоровым людям их не прописывают.

«При отсутствии у пациента сахарного диабета мы можем прийти к состоянию гипогликемии. Гипогликемия для нас — это низкий сахар в крови. Нашим мозгом это воспринимается как смертельно опасное состояние», — пояснила врач-эндокринолог Наталья Петрова.

К чему может привести стремление похудеть сторонними способами

Карина Комирэн до сих пор с ужасом вспоминает чем закончилась для ее сестры погоня за идеальной фигурой.

«Она всегда чувствовала себя ущербной, некрасивой. Ноги не такие, ягодицы не такие, грудь не такая. Все было не так. И потом кто-то из знакомых, я уже не помню, предложили аптечный БАД», — поделилась Комирэн.

Препараты не просто выводили жидкость из организма ее сестры, но и вымывали кальций, магний и другие важные микроэлементы, а также, снижали аппетит. Через какое-то время девушка вообще перестала есть.

«Мы начали бить тревогу, обращаться к разным врачам. Она категорически отказывалась к ним приходить и принимать нашу помощь. Перестала совсем кушать и стала просто чахнуть», — рассказала сестра погибшей.

Закончилось все трагически — врачи поставили диагноз «острая сердечная недостаточность на фоне нервной анорексии». Пострадавшая впала в сильную депрессию, а позже случилась двухдневная кома и смерть.

Врачи настаивают: нельзя запрещать себе есть, это плохой выбор. Получать удовольствие от еды — вовсе не прихоть. Вкусовые рецепторы помогают организму вырабатывать так называемый гормон счастья.

«Когда мы из-за использования тех или иных препаратов ограничиваем поступление еды, мы убираем в том числе и источник дофамина, либо антистрессорного защитного барьера. И в ряде случаев это даже может довести до суицида», — рассказала врач-эндокринолог Петрова.

Известный юморист Александр Морозов к диетам и похудении на БАДах относится скептически.

«Диеты были, конечно же, причем очень рабочие. Такие, как, например, дробное питание. Я за два месяца похудел на 27 килограмм. Любая диета, она конечна», — прокомментировал свой опыт артист эстрады Александр Морозов.

При весе 140 килограммов он прибегнул к хирургическому вмешательству — решился на гастрошунтирование и сбросил более трети массы.

«Все люди, которые сделали себе гастрошунтирование, в хорошем смысле обречены принимать пожизненно микроэлементы, витамины, потому что с едой стало меньше усваиваться полезных веществ. Это такая данность. Но меня она сначала, кстати, пугала перед операцией. Я думал, как я буду всю жизнь на этих витаминах? Да ничего страшного, утром проснулся, выпил витаминки и пошел гулять», — объяснил Морозов.

Как похудеть без биодобавок

Золотое правило медицины: разрешено, если польза превышает риски. В случае, когда проблемой являются лишние 5-10 килограммов, прибегать к помощи пластических хирургов как и к любого рода препаратам не стоит. Рабочими и безопасными методами остаются правильное питание и спорт, при условии, что жестких диет лучше избегать.

«Дефицит калорий должен быть маленький, чтобы вы гармонично и долго могли в этом находиться. Если будет слишком маленькая калорийность, то наступит яма, когда в конечном итоге вы сорветесь и начнете кушать неправильно. И на суперкомпенсации организм будет набирать намного больше», — пояснил фитнес-тренер Антон Гинц.

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Специалист уверен — чудес не бывает. Организму нужны реальные нагрузки. Кстати, обычная ходьба с шагомером наперевес тут не поможет.

«Не нужно путать, что, когда мы смотрим в телефон, мы считаем шаги: 15 тысяч шагов, 20 тысяч шагов — это, на самом деле, бытовая нагрузка, и никогда не нужно ее приплюсовывать к нагрузке, которая якобы для похудения. Это просто ходьба, это просто дойти с точки А до точки Б. Тренировка — это тренировка», — прокомментировал эксперт.

Если человек намерен скинуть несколько лишних килограммов, то должен использовать принцип здоровой тарелки, где половина составляют овощи и фрукты. Четверть — белок и еще одна четверть — цельно зерновые и бобовые продукты. Также советуют не есть позднее чем за 2-3 часа до сна. Минимум два раза в неделю заниматься подходящими для здоровья видами спорта. А вот строгие диеты и препараты возможны только под наблюдением квалифицированного специалиста.