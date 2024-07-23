«Ряд положительных моментов»: Ковальчук оценил освоение федерального бюджета

Уровень ВВП превысил показатели 2021 года.

Российская Счетная палата зафиксировала ряд положительных моментов по факту исполнения федерального бюджета в 2023 году. Об этом сообщил глава ведомства Борис Ковальчук.

«Мы завершили работу по выдаче заключений на отчет об исполнении федерального бюджета за 2023 год и фиксируем целый ряд положительных моментов», — заявил Ковальчук в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Ковальчук также отметил, что ВВП не только вырос на 3,6%, но и полностью компенсировал спад, произошедший в 2022 году. ВВП 2023 года также обогнал по показателям итоги 2021 года.

В России наблюдается рост промышленности, обрабатывающих производств и строительства на 3,5, 7,5 и 7,9% соответственно.

По словам Ковальчука, общие доходы федерального бюджета значительно выросли и составили более 29 триллионов рублей, более чем на 11% превысив прогноз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бюджет России вернули больше 26 миллиардов рублей. Вместе с тем Ковальчук заявил о начале работы по созданию плана проверок на 2025 год.