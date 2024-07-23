Глава Счетной палаты Ковальчук заявил о возврате в бюджет свыше 26 млрд рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Ведомство также смогло выявить нарушения на сумму более двух триллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Счетная палата вернула в федеральный бюджет свыше 26 миллиардов рублей по итогам проверок за прошлый год. Такое заявление сделал глава ведомства Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«По итогам прошлого года мы вернули более 26 миллиардов рублей, и ключевые мероприятия в рамках данной работы были связаны с возвратом 12,3 миллиарда — это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС», —сказал он.

Ковальчук подчеркнул, то возврат 2,9 миллиарда рублей стал результатом проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции, а 7,7 миллиарда рублей — до взыскания невключенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей. За год Счетная палата смогла выявить нарушения на сумму свыше двух триллионов рублей. Причем более 70% из них касались учета.

Вместе с тем Ковальчук заявил о начале работы по созданию плана проверок на 2025 год. Также он добавил, что в 2024-м завершается шестилетняя стратегия развития Счетной палаты. Ведомство будет приоритизировать свою деятельность согласно национальным целям, прописанным в майских указах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доходы бюджета России превысили 29 триллионов рублей. Эта сумма больше прогнозируемого объема на 11,5%. При этом расходы составили 32,4 триллиона рублей. Что касается макроэкономических показателей, то ВВП вырос на 3,6%, что превысило уровни 2021 и 2022 годов.

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