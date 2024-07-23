Украинскую журналистку Янину Соколовскую объявили в розыск в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 109 0

МВД РФ объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую

Украинскую журналистку Янину Соколовскую объявили в розыск в России

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Год назад против нее возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.

Украинскую журналистку Янину Соколовскую объявили в розыск в России. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.

Отмечается, что 53-летняя Соколовская разыскивается по уголовной статье. По какой именно — не уточняется.

Следственный комитет РФ в июле прошлого года возбудил в отношении Соколовской уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Основанием стали материалы, опубликованные в Telegram-канале журналистки с марта по май 2022 года.

На прошлой неделе МВД России объявило в розыск по уголовной статье российского журналиста и блогера Олега Кашина*, внесенного в июне 2022 года в реестр иностранных агентов. Известно, что публицист не живет в России более десяти лет.

Ранее в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистке из Татарстана Курмашевой вынесли приговор за фейки о российской армии.

* — признан иноагентом в РФ.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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