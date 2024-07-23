«Спасти не удалось»: в Москве обнаружили мертвой сотрудницу РАН Бондаренко

Женщине было 82 года.

В Новой Москве обнаружена мертвой ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН Валентина Бондаренко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Погибла Валентина Бондаренко. К сожалению, спасти ее не удалось», — говорится в сообщении.

Случилось все в понедельник, 22 июля, в поселении Воскресенское. Предполагается, что это был несчастный случай. Как передает «Московский комсомолец», тело 82-летней Бондаренко нашли рядом с ее домом.

Валентина Бондаренко была ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития, академик Российской академии естественных наук (РАН) и Международной академии исследований будущего. В 1991 году она окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР и защитила диссертацию.

По совместительству Валентина Бондаренко также являлась директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

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