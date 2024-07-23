Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима высылки из России

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

В стране не должны находиться люди, которые не соблюдают законы и утратили право на легальное пребывание, подчеркнули в ГД.

Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима высылки из России

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях проект закона о введении режима высылки иностранцев, которые не имеют законных оснований находиться в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Правки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Таким образом, режим высылки будет действовать вместе с режимами депортации и административного выдворения. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в России необходим жесткий контроль в сфере миграции. Люди, не соблюдающие законы, утратившие право на легальное пребывание в стране, не должны находиться здесь.

«Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — добавил он.

Такие иностранцы будут вноситься в специальный реестр, их обяжут сообщать о своем местоположении полицейским. Также мигрантам в режиме высылки запретят вступать в брак, покупать недвижимость или автомобиль, а еще брать кредиты и свободно перемещаться по России. По словам Володина, это позволит избежать противозаконных схем легализации.

Указывается, что решение о депортации будет приниматься при неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких мигрантов. Также процедура высылки упрощается. В частности, отдельные полномочия передадут от судов к полиции.

Помимо этого, депутаты предложили уменьшить срок временного пребывания в России без визы до 90 дней в течение года. Сейчас этот срок составляет 180 дней.

По данным МВД России, за январь — апрель 2024 года общее число административных протоколов за нарушение миграционного законодательства составило более 490 тысяч.

Правоохранители усилили работу по противодействию организации незаконной миграции. Так, по сравнению с тем же периодом 2023-го, в текущем году выявлено в 2,5 раза больше таких преступлений — число выросло с 266 до 676 случаев. Кроме того, в отношении почти 670 лиц было принято решение о прекращении гражданства России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по контролю за мигрантами в России.

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