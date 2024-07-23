Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима высылки из России

В стране не должны находиться люди, которые не соблюдают законы и утратили право на легальное пребывание, подчеркнули в ГД.
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
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Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях проект закона о введении режима высылки иностранцев, которые не имеют законных оснований находиться в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Правки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Таким образом, режим высылки будет действовать вместе с режимами депортации и административного выдворения. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в России необходим жесткий контроль в сфере миграции. Люди, не соблюдающие законы, утратившие право на легальное пребывание в стране, не должны находиться здесь.
«Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — добавил он.
Такие иностранцы будут вноситься в специальный реестр, их обяжут сообщать о своем местоположении полицейским. Также мигрантам в режиме высылки запретят вступать в брак, покупать недвижимость или автомобиль, а еще брать кредиты и свободно перемещаться по России. По словам Володина, это позволит избежать противозаконных схем легализации.
Указывается, что решение о депортации будет приниматься при неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких мигрантов. Также процедура высылки упрощается. В частности, отдельные полномочия передадут от судов к полиции.
Помимо этого, депутаты предложили уменьшить срок временного пребывания в России без визы до 90 дней в течение года. Сейчас этот срок составляет 180 дней.
По данным МВД России, за январь — апрель 2024 года общее число административных протоколов за нарушение миграционного законодательства составило более 490 тысяч.
Правоохранители усилили работу по противодействию организации незаконной миграции. Так, по сравнению с тем же периодом 2023-го, в текущем году выявлено в 2,5 раза больше таких преступлений — число выросло с 266 до 676 случаев. Кроме того, в отношении почти 670 лиц было принято решение о прекращении гражданства России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по контролю за мигрантами в России.
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