Уходит в отставку? Байден завтра выступит с обращением к американцам

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 235 0

Washington Post: Байден в среду выступит с речью об отказе участвовать в выборах

Уходит в отставку? Байден завтра выступит с обращением к американцам

Фото: AP/TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оно станет первым появлением президента США на публике после сообщения об отказе от участия в выборах.

Президент США Джо Байден в среду, 24 июля, выступит с речью, посвященной его решению выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что выступление станет первым появлением Байдена на публике с того дня, когда стало известно о его решении отказаться от участия в выборах президента осенью 2024 года.

Всю прошлую неделю американский лидер пребывал в своей загородной резиденции после выявления у него коронавируса. Это породило массовые слухи о критическом состоянии здоровья и даже смерти Байдена.

Подробности предстоящего обращения президента США к гражданам пока не раскрываются.

Накануне NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден готовит обращение к американцам и выступит сразу по возвращении в Вашингтон.

По данным телеканала, обращение состоится, предположительно, в Белом доме. При этом его детали неизвестны.

Источники СМИ утверждают, что Байден очень хотел вернуться уже во вторник, однако его окружение ждет, когда врач осмотрит президента и даст на это разрешение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали предъявить «доказательства жизни» Байдена.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:02
«Еле-еле нашли»: Эмин Агаларов рассказал о необычном райдере зарубежных звезд
22:46
Ковальчук доложил Путину об итогах работы Счетной палаты за 2023 год. Главное
22:28
Не ВИЧ, так глисты: чем опасны общественные туалеты
22:10
Глюк’оZа после позора в Красноярске прилетела петь в Баку
21:52
Трехступенчатая защита: российские войска применяют новую тактику на сватовском направлении
21:34
Смерчи и гигантские воронки: как непогода в Сочи нарушила планы туристов

Сейчас читают

Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России
Эндокринолог Павлова назвала способ по голосу распознать диабет
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака