Гладков обсудил с Белоусовым оперативную обстановку в Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Регион ежедневно подвергается ракетным обстрелам и налетам дронов со стороны украинских боевиков.

Гладков обсудил с Белоусовым оперативную обстановку в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил текущую обстановку в регионе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона», — написал Гладков.

Населенные пункты Белгородской области ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и налетам дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, накануне беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Его водитель с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица был доставлен в областную клиническую больницу.

Также украинские боевики нанесли удар беспилотниками по двум селам Белгородской области, разрушив в них несколько частных домов. Жилье оказалось необитаемым, поэтому никто из мирных граждан не пострадал.

При этом днем ранее в результате атаки боевиков ВСУ ранения получили сразу девять жителей областного города Шебекино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Белгородом после ударов ВСУ нашли более 100 взрывоопасных предметов.

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