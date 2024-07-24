Недавно выиграли иск: что известно о супругах, пострадавших при взрыве авто в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 559 0

Детонация неустановленного предмета стала причиной взрыва авто в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Полицейские ищут причастных к организации преступления.

Детонация неустановленного предмета стала причиной взрыва во внедорожнике Toyota Land Cruiser на парковке на севере Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле», — сказала она.

В результате произошедшего пострадали два человека, их уже доставили в медучреждение. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства инцидента, а также проводит необходимые мероприятия для задержания причастных к организации взрыва.

Как рассказал источник 5-tv.ru, взрывное устройство, предположительно, было заложено под водительским сиденьем. Жена водителя находилась справа на пассажирском месте.

Выяснилось, что супружеская пара недавно смогла выиграть иск у недобросовестных застройщиков. Они купили квартиру на стадии котлована, но жилье так и не было сдано. Супруги смогли отсудить компенсацию у застройщиков.

Кроме того, по информации 5-tv.ru, пострадавший мужчина — военнослужащий.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы. В результате у мужчины оторвало конечности, его состояние на текущий момент неизвестно. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица.

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