Подрыв машины во дворе на севере Москвы: главное к этому часу

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 2 579 0

В Москве внедорожник военного взорвался из-за заложенного СВУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пострадавший с супругой судились с крупной компанией незадолго до случившегося. Что еще известно?

Рано утром 24 июля в столичном дворе прогремел мощный взрыв. Во дворе многоквартирного дома на улице Синявская взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрывная волна повредила пять стоявших рядом автомобилей и выбила стекла в окнах первых этажей. Мужчину, который сидел за рулем автомобиля, госпитализировали в Боткинскую больницу с оторванными конечностями. Пассажирка же от взрыва получила рваные раны лица. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Что известно о подрыве машины на севере Москвы

Позже выяснилось, что в автомобиле находились, предварительно, военнослужащий и его жена. Прогремевший взрыв, по версии МВД, был не случайный. В машину подложили неустановленное взрывное устройство.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления», — сообщила 5-tv.ru официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело и начал расследование преступления.

Что известно о семье, пострадавшей при взрыве машины на севере Москвы

Как удалось установить, незадолго до произошедшего пострадавшая семья обратилась в суд с иском против застройщика о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. В результате судебных разбирательств требования военного и его жены было частично удовлетворено.

Что происходит сейчас на месте взрыва

В настоящий момент двор на улице Синявская оцеплен. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и силовики.

«Был настолько сильный (взрыв), что очень резко проснулись, сначала вообще не поняли, что произошло», — поделилась очевидица утреннего происшествия.

Ранее 5-tv.ru подробнее сообщал о том, какие травмы получили пострадавшие при взрыве внедорожника.

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