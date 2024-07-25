«Не мой брат»: родственник подозреваемого в подрыве авто в Москве о сообщениях в СМИ

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Евгения Романова
Евгения Романова 77 0

Брат задержанного за подрыв авто в Москве заявил о другом человеке на фото в СМИ

«Не мой брат»: родственник подозреваемого в подрыве авто в Москве о сообщениях в СМИ

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Евгений Серебряков был задержан вчера в Турции.

На фотографиях, которые опубликованы в средствах массовой информации, изображен не Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы. Об этом сообщил его брат в беседе с РИА Новости.

«Фотография, которая в Сети, во всех пабликах… На ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — сказал он.

Мужчина также добавил, что не может дозвониться до Евгения Серебрякова.

Подрыв внедорожника на севере Москвы

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома в Москве утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто находились, предположительно, сотрудник Минобороны России и его жена.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины.

Накануне, 24 июля, Евгения Серебрякова задержали в Турции. По предварительным данным, подозреваемый собирался бежать в Грецию. Как рассказал источник 5-tv.ru, он регулярно общался с западными украинцами и поляками. Сейчас его московская квартира опечатана. Подробности о подозреваемом можно узнать в этом материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве. После совершения преступления мужчина скрылся, но его удалось задержать позднее.

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