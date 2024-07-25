Был лучшим учеником: что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 156 0

Подозреваемый в подрыве машины в Москве получал в школе стипендию губернатора

Был лучшим учеником: что известно о подозреваемом в подрыве машины в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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После совершения преступления мужчина скрылся. Позднее его удалось задержать в Турции.

Мужчина, который подозревается в подрыве внедорожника в Москве, был в школьные годы одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Об этом говорится на сайте лицея Урюпинска.

В опубликованных сообщениях администрация лицея поздравляла ученика 11-го класса Евгения Серебрякова с достижениями.

«Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 09.09.2011 ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении.

В том числе Серебряков получал награды за участие в конкурсах по истории. В 2012 году он поступил в университет на бюджетное отделение.

Накануне, 24 июля, Евгения Серебрякова задержали в Турции. Телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецкой полиции сообщает, что местные спецслужбы, получив данные на подозреваемого, вычислили его по камерам наблюдения в аэропорту Бодрума. Из воздушной гавани Серебряков выехал на арендованной машине.

Силовики вели слежку за Серебряковым на протяжении 50 километров, после чего его задержали. По предварительным данным, подозреваемый собирался бежать из Турции в Грецию.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто находились, предположительно, сотрудник Минобороны России и его жена.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности о подозреваемом в подрыве автомобиля в Москве. На данный момент квартира предполагаемого преступника опечатана, а его готовят к возможной экстрадиции из Турции.

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