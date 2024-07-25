Встреча на Валааме: Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате

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Путин и Лукашенко провели переговоры в закрытом формате

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Президенты вместе посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери.

В закрытом формате прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты пообщались вместе с невероятной энергетикой — Валааме. Как рассказали в Кремле, лидеры обсудили продвижение союзных проектов, региональную безопасность и вопросы международной повестки.

Ранее главы государств успели прогуляться по территории монастыря, познакомились с внутренней росписью храма Смоленской иконы Божьей Матери. а потом остались там на молебен.

Известно, что в этом месте монахи молятся о русских воинах, отдавших жизнь за Родину. Есть в поминальной книге и запись о брате Владимира Путина, который в возрасте 2,5 лет погиб в блокадном Ленинграде.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге.

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