Теплый прием: как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге

Ожидается, что сегодня он пообщается с президентом России.

В Петербурге ожидается встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Эту информацию подтвердили в Кремле. Глава Белоруссии уже прибыл в Северную столицу. В Пулково его приветствовал губернатор Александр Беглов. Первые кадры уже публикуют белорусские СМИ.

Сообщается, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку.