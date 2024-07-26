Важные нюансы: как избавиться от пигментных пятен

Косметолог Ужва: удалять пигментные пятна на коже нужно после сдачи кровь
Фото: 5-tv.ru
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Современная косметология предлагает разнообразные методы. Однако к процедурам чаще всего нужно готовиться.
Перед избавлением от пигментных пятен на лице и теле необходимо сдать кровь на уровень ферритина. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.
По ее словам, лучшее время для избавления от пятен — осень и зима. Летом тоже можно проводить процедуру, но гарантий, что они не вернутся, уже не будет. Причина — в высоком уровне ультрафиолета. Кроме того, на состояние кожи могут влиять сбой в работе гормональной системы, прием определенных лекарств и даже неподходящая косметика.
«Важнее перед процедурой проверить уровень ферритина в крови. Если он слишком низкий, то удаление пигментации даст кратковременный результат», — предупредила Ужва.
Удалить пигментные пятна можно при помощи пилинга, также существуют аппаратные и инъекционные процедуры. К последним относятся мезотерапия, биоревитализация и биорепарация.
«Перед процедурой необходимо подготовить кожу. Обязательно использование кремов с SPF, а также применение механической защиты от солнца — шляп с большими полями, бейсболок, темных очков», — отметила Ужва.
Специалист посоветовала особое внимание обращать на состав уходовых средств. Желательно, чтобы он был максимально безвредным.
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