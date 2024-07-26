Дела семейные? Алсу расплакалась во время концерта

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Певица Алсу расплакалась на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Дела семейные? Алсу расплакалась во время концерта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что стало причиной слез певицы?

Певица Алсу расплакалась на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Звезда посетила концерт вместе со своими детьми Микеллой и Сафиной в качестве гостей. Когда на сцену вышла группа «Земляне» и исполнили свой хит «Мама», артистка не смогла совладать с переполнявшими ее эмоциями.

«Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта, настоящий гимн года семьи», — рассказал певица.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлучницей пары поклонники считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждала и сама певица.

Артистка признается, что сейчас для нее важно, чтобы история развода не отразилась на детях. Правда, Алсу призналась, что оградить их от этой неприятной ситуации невозможно, ведь все сведения находятся в Сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что интересы бизнесмена Яна Абрамова в разводе с Алсу будет представлять бюро «Добровинский и партнеры».

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

17:33
Первый раз в первый класс: как пройти диспансеризацию перед школой
17:24
Набиуллина рассказала о планах по снижению ключевой ставки
17:16
Экономь, но не дури: как сохранить деньги и время в путешествии
17:03
Спустя 23 года: обнародованы новые уникальные кадры теракта в США 11 сентября
16:58
Дела семейные? Алсу расплакалась во время концерта
16:51
Приставы закрыли многомиллионное дело блогера Анастасии Ивлеевой

Сейчас читают

Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака