Дела семейные? Алсу расплакалась во время концерта

Что стало причиной слез певицы?

Певица Алсу расплакалась на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Звезда посетила концерт вместе со своими детьми Микеллой и Сафиной в качестве гостей. Когда на сцену вышла группа «Земляне» и исполнили свой хит «Мама», артистка не смогла совладать с переполнявшими ее эмоциями.

«Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта, настоящий гимн года семьи», — рассказал певица.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлучницей пары поклонники считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждала и сама певица.

Артистка признается, что сейчас для нее важно, чтобы история развода не отразилась на детях. Правда, Алсу призналась, что оградить их от этой неприятной ситуации невозможно, ведь все сведения находятся в Сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что интересы бизнесмена Яна Абрамова в разводе с Алсу будет представлять бюро «Добровинский и партнеры».