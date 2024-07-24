«Важно сохранить здоровье детей»: новые подробности о разводе Алсу и Абрамова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 1 072 0

Адвокат Добровинский: для Яна Абрамова в приоритете благополучие его детей

«Важно сохранить здоровье детей»: новые подробности о разводе Алсу и Абрамова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Интересы бизнесмена в суде будет представлять звездный адвокат Александр Добровинский. Именно он работал с Киркоровым, который судился с Успенской.

Разводящегося с певицей Алсу бизнесмена Яна Абрамова под свое крыло взяло бюро «Добровинский и партнеры», которое будет представлять его интересы на протяжении всего процесса. Первое слушание назначено на 26 июля. Адвокат Александр Добровинский рассказал 5-tv.ru, что главное для предпринимателя — благополучие и здоровье детей.

«Некоторое время назад к нам в бюро обратился Ян Абрамов, мы подписали документы, и теперь я буду представлять его интересы в суде. Он сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете», — сообщил адвокат.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлучницей пары в Сети считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждала и сама певица.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как дочери Алсу отнеслись к разводу родителей.

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