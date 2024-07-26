Впервые в мире: в Бразилии два человека стали жертвами лихорадки Оропуш

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Минздрав Бразилии: две девушки стали первыми жертвами лихорадки Оропуш в мире

Впервые в мире: в Бразилии два человека стали жертвами лихорадки Оропуш

Фото: Joa Souza / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Изначально этот вирус обнаружили только в 1960 году — в крови животного.

Две девушки в Бразилии стали первыми в мире известными жертвами лихорадки Оропуш. Об этом сообщил Минздрав южноамериканской страны.

Обе девушки возрастом до 30 лет из штата Баия умерли из-за лихорадки Оропуш. В ведомстве указали, что у них были зафиксированы симптомы, которые похожи на тяжелую форму лихорадки денге. Более того, сейчас расследуется еще один случай смерти, но уже в Санта-Катарине — он также может быть связан с тропической инфекцией под названием Оропуш.

Летальные исходы от подобной лихорадки были отмечены только сейчас, но случаев заражения Оропуш в Бразилии только за 2024 года насчитывают — более семи тысяч. Лихорадка имеет сразу множество симптомов, среди некоторых — головные и мышечные боли, а также рвота и тошнота.

Оропуш был впервые зафиксирован только в 1960 году, его нашли в крови у ленивца. Саму лихорадку назвали в честь реки, которая расположена в Республике Тринидад и Тобаго.

Ранее 5-tv.ru писал, есть ли риск распространения в России лихорадки Чандипура, летальные случаи которого зафиксировали в Индии.

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

14:17
Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции
14:15
Прогревают жертву: как вовремя выявить прослушку на своем телефоне
13:58
Откровения с душком: голливудские звезды массово заявили в своей нелюбви к душу
13:45
Подозреваемый в подрыве авто в Москве участвовал в акциях протеста 2014 года
13:40
Впервые в мире: в Бразилии два человека стали жертвами лихорадки Оропуш
13:37
GARAGE FEST на «Игора Драйв» — главное событие автомобильного сезона

Сейчас читают

«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой
Стоит бояться? Грозит ли изменение климата на Земле смертью для человечества
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака