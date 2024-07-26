Впервые в мире: в Бразилии два человека стали жертвами лихорадки Оропуш
Минздрав Бразилии: две девушки стали первыми жертвами лихорадки Оропуш в мире
Фото: Joa Souza / ТАСС
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Изначально этот вирус обнаружили только в 1960 году — в крови животного.
Две девушки в Бразилии стали первыми в мире известными жертвами лихорадки Оропуш. Об этом сообщил Минздрав южноамериканской страны.
Обе девушки возрастом до 30 лет из штата Баия умерли из-за лихорадки Оропуш. В ведомстве указали, что у них были зафиксированы симптомы, которые похожи на тяжелую форму лихорадки денге. Более того, сейчас расследуется еще один случай смерти, но уже в Санта-Катарине — он также может быть связан с тропической инфекцией под названием Оропуш.
Летальные исходы от подобной лихорадки были отмечены только сейчас, но случаев заражения Оропуш в Бразилии только за 2024 года насчитывают — более семи тысяч. Лихорадка имеет сразу множество симптомов, среди некоторых — головные и мышечные боли, а также рвота и тошнота.
Оропуш был впервые зафиксирован только в 1960 году, его нашли в крови у ленивца. Саму лихорадку назвали в честь реки, которая расположена в Республике Тринидад и Тобаго.
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