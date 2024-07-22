Вирус Чандипура: есть ли риски распространения болезни в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 139 0

Роспотребнадзор: рисков распространения вируса Чандипура в России нет

Вирус Чандипура: есть ли риски распространения болезни в России

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Переносчики — зараженные комары. В Индии уже 16 человек скончались от нового вируса.

В России нет рисков распространения вируса Чандипура, поскольку в стране не обитают комары-переносчики. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России», — говорится в сообщении.

В пунктах пропуска через госграницу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекции, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вирус Чандипура — редкое заболевание, передающееся через укусы зараженных им комаров. Может вызывать лихорадку Чандипура, способную привести к летальному исходу.

К симптомам вируса относятся высокая температура, головная боль, мышечная слабость и другие признаки. Заболевание представляет наибольшую опасность для детей в возрасте до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии 16 человек погибли от нового вируса Чандипура. Летальные случаи зафиксированы в западном индийском штате Гуджарат. При этом количество заразившихся уже достигло 50 человек.

Известно, что Чандипура распространяется через укусы комаров и клещей. Первые симптомы очень похожи на грипп: высокая температура, диарея, отек. Смертность от данного вируса высокая — более 50%. Вакцины или действующих препаратов пока не изобрели.

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