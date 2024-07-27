«Отличительная черта украинской армии»: как алкоголь губит целые батальоны ВСУ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 101 0

Политолог Рожнов: проблема алкоголя и наркотиков в ВСУ появилась с начала СВО

«Отличительная черта украинской армии»: как алкоголь губит целые батальоны ВСУ

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Тема:
Спецоперация

Насколько распространена проблема зависимости в рядах украинских боевиков?

Увлечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) алкоголем и наркотическими веществами стало главной бедой боевиков еще в начале специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе aif.ru рассказал Артемий Рожнов, профессор кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.

«С тех пор едва ли не повальные пьянство и наркомания стали одной из наиболее отличительных черт украинской армии», — заявил Рожнов.

Политолог уверен, что проблема алкоголя и наркотиков продолжает оставаться крайне болезненной для руководства ВСУ. По мнению Рожнова, пагубные привычки отразились и на тех, кто управляет на поле боя целыми батальонами украинских боевиков.

Речь, в том числе о боевике ВСУ Эдуарде Савеленко, которого взяла в плен российская армия под Торецком. Националист сказал, что их батальон за два месяца погубили сами командиры, которые отдавали приказы под действием алкоголя и наркотических веществ.

Рожнов подчеркнул, что при ухудшении ситуации на поле боя и развитии внутриполитических проблем на Украине будет расти число людей с пагубными зависимостями.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы рассказали об освобождении Урожайного на Украине.

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