Насколько распространена проблема зависимости в рядах украинских боевиков?

Увлечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) алкоголем и наркотическими веществами стало главной бедой боевиков еще в начале специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе aif.ru рассказал Артемий Рожнов, профессор кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.

«С тех пор едва ли не повальные пьянство и наркомания стали одной из наиболее отличительных черт украинской армии», — заявил Рожнов.

Политолог уверен, что проблема алкоголя и наркотиков продолжает оставаться крайне болезненной для руководства ВСУ. По мнению Рожнова, пагубные привычки отразились и на тех, кто управляет на поле боя целыми батальонами украинских боевиков.

Речь, в том числе о боевике ВСУ Эдуарде Савеленко, которого взяла в плен российская армия под Торецком. Националист сказал, что их батальон за два месяца погубили сами командиры, которые отдавали приказы под действием алкоголя и наркотических веществ.

Рожнов подчеркнул, что при ухудшении ситуации на поле боя и развитии внутриполитических проблем на Украине будет расти число людей с пагубными зависимостями.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы рассказали об освобождении Урожайного на Украине.