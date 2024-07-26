Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Чиновника поместили в СИЗО «Бутырка».

Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции

Фото: © РИА Новости / Алексей Ерешко

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Бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008–2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

При этом в ФСБ отметили, что сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Булгакова поместили в следственный изолятор (СИЗО) «Бутырка».

В российском оборонном ведомстве Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Свой пост он покинул в 2022 году из-за перехода на должность генерального инспектора Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отстраненного от должности в Генштабе Вадима Шамарина оставили в СИЗО еще на три месяца. Генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки на сумму в 36 миллионов рублей.

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