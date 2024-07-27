«Не переводите стрелки»: нарколог разнес версию Глюк’oZы об антидепрессантах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Нарколог Шуров опроверг заявление Глюк’oZы о причинах ее неадекватного поведения

«Не переводите стрелки»: нарколог разнес версию Глюк’oZы об антидепрессантах

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Вместо выдумывания нелепых оправданий певице следует признать ответственность перед зрителями за сорванное выступление.

Ни один антидепрессант не может стать причиной такого неадекватного поведения, которое продемонстрировала певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске 20 июля. Об этом заявил врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров в своем личном блоге.

Тем самым он опроверг заявление знаменитости о том, что она якобы вышла на сцену под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. По словам Шурова, версия Глюк’oZы основана на «обывательских мифах» о том, что антидепрессанты — это те же наркотики, только выписываемые врачом.

«Как врач-психиатр категорически отвергаю версию певицы Глюк’oZы. Ни один антидепрессант не может давать такого выраженного изменения сознания и неадекватного поведения», — заявил эксперт в личном блоге.

Шуров посоветовал певице вместо выдумывания нелепых оправданий признать проблему и взять на себя ответственность перед зрителями за сорванное выступление.

«Я предлагаю Наталье Ильиничне отказаться от образа девочки-подростка Глюкозки, а вспомнить, что она 38-летняя мама двоих детей, взять ответственность за сорванный концерт на себя, признать проблему и не переводить стрелки на психиатрию, не пытаться стигмировать дополнительно прием антидепрессантов. ."Голая» вечеринка сошла с рук, продолжили позориться дальше», — добавил специалист.

Глюк'oZa шокировала зрителей появлением в нетрезвом состоянии на общегородском праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно — еле разговаривала, нелепо двигалась и трогала себя за интимные места.

Одна из зрительниц в беседе с 5-tv.ru рассказал, что пришла на концерт вместе со своим девятилетним ребенком, но из-за поведения певицы на сцене они были вынуждены уже на третьей песне покинуть мероприятие. По словам женщины, ощущения от выступления Глюк'oZы были «мерзопакостными».

Сама певица позднее в своем блоге призналась, что переживает тяжелый период из-за смерти бабушки, поэтому на сцену вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. Именно этим якобы объясняется ее странное поведение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что налоговая заморозила счета Глюк’oZы в нескольких банках через два дня после скандального выступления певицы в Красноярске.

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