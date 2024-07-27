«Не переводите стрелки»: нарколог разнес версию Глюк’oZы об антидепрессантах

Вместо выдумывания нелепых оправданий певице следует признать ответственность перед зрителями за сорванное выступление.

Ни один антидепрессант не может стать причиной такого неадекватного поведения, которое продемонстрировала певица Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске 20 июля. Об этом заявил врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров в своем личном блоге.

Тем самым он опроверг заявление знаменитости о том, что она якобы вышла на сцену под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. По словам Шурова, версия Глюк’oZы основана на «обывательских мифах» о том, что антидепрессанты — это те же наркотики, только выписываемые врачом.

«Как врач-психиатр категорически отвергаю версию певицы Глюк’oZы. Ни один антидепрессант не может давать такого выраженного изменения сознания и неадекватного поведения», — заявил эксперт в личном блоге.

Шуров посоветовал певице вместо выдумывания нелепых оправданий признать проблему и взять на себя ответственность перед зрителями за сорванное выступление.

«Я предлагаю Наталье Ильиничне отказаться от образа девочки-подростка Глюкозки, а вспомнить, что она 38-летняя мама двоих детей, взять ответственность за сорванный концерт на себя, признать проблему и не переводить стрелки на психиатрию, не пытаться стигмировать дополнительно прием антидепрессантов. ."Голая» вечеринка сошла с рук, продолжили позориться дальше», — добавил специалист.

Глюк'oZa шокировала зрителей появлением в нетрезвом состоянии на общегородском праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно — еле разговаривала, нелепо двигалась и трогала себя за интимные места.

Одна из зрительниц в беседе с 5-tv.ru рассказал, что пришла на концерт вместе со своим девятилетним ребенком, но из-за поведения певицы на сцене они были вынуждены уже на третьей песне покинуть мероприятие. По словам женщины, ощущения от выступления Глюк'oZы были «мерзопакостными».

Сама певица позднее в своем блоге призналась, что переживает тяжелый период из-за смерти бабушки, поэтому на сцену вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. Именно этим якобы объясняется ее странное поведение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что налоговая заморозила счета Глюк’oZы в нескольких банках через два дня после скандального выступления певицы в Красноярске.