Налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 37 0

Это произошло спустя два дня после выступления певицы в Красноярске.

Налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Федеральная налоговая служба России (ФНС) заморозила 22 июля счета в нескольких банках певице Наталье Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюк’oZа. Соответствующие документы попали в распоряжение 5-tv.ru.

Известно, что произошло это из-за наличия задолженности размером 263 тысяч рублей. Заблокированными оказались счета в ВТБ, Альфа-банке, а также «Райффайзене».

5-tv.ru

За два дня до этого певица выступила в Красноярске, где вела себя неподобающе. Публика была шокирована поведением артистки: она говорила не связно, пела мимо нот и трогала себя за интимные места. Все это наблюдали сотни людей, которые снимали происходящее на камеру.

Сама Глюк’oZа позже объяснила свое странное поведение тем, что пила антидепрессанты после смерти бабушки.Теперь ее бывший продюсер Максим Фадеев хочет через суд лишить Глюк’oZу сценического псевдонима и возможности исполнять его песни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пагубной зависимости Глюк’оZы.

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