«Продлить нормальную работу»: как правильно заботиться о сосудах

Какие простые шаги способны защитить от атеросклероза?

Регулярная физическая активность поможет не допустить атеросклероза и тромбоза вен. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян.

Специалист в области лечения различных сосудистых патологий пояснил, что в понятие сосудов входят как артерии, так и вены. Продлить их нормальную работу можно при помощи простой физической активности и не только.

«Если речь идет об артериях, то основная проблема, которая в них случается, это атеросклероз и отложения „плохого холестерина“ в стенках сосудов», — указал хирург.

Предотвратить возникновение подобных проблем может правильный образ жизни, когда человек предпочитает активно заниматься спортом.

«Первое — это физическая активность, десять тысяч шагов или занятия в фитнес-зале. Не имеет значения. Главное, чтобы была какая-либо физическая активность», — объяснил хирург.

Григорьян также добавил, что поможет также ограничение в питании, а именно — меньшее потребление животных жиров. Важно добавить в свой рацион еду, богатую растительными представителями. Это сделает сосудистую стенку более эластичной и будет препятствовать отложению в них холестерина.

Избежать формирования тромбов и тромбоза вен также поможет физическая активность, но немного другая. Причем Григорьян вновь напомнил, что здесь образ жизни играет огромную роль.

«Если предстоит длительный перелет либо работа связана с нахождением в неудобном положении, то есть сидячая работа, необходимо каждый час делать небольшие перерывы, пройтись возле своего рабочего места. Или просто встать и размять ноги», — посоветовал эндоваскулярный хирург.

Специалист указал на то, что это позволит крови не застаиваться в венах и лучше оттекать в сторону сердца. Хирург порекомендовал избегать тесной обуви и ту, у которой высокие каблуки. Это повышает риск тромбоза и тромбообразования.

«Это можно на кратковременный период времени, не более четырех или пяти часов, но ходить и находиться в этой обуви постоянно — не рекомендуется», — указал специалист.

Избежать тромбообразования в венах поможет прохладный душ для ног. Он позволит повысить тонус вен, заключил специалист.

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