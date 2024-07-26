Три населенных пункта и 33 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 58 0

ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта и нанесли 33 групповых ударов

Три населенных пункта и 33 групповых удара: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Под контроль российской армии перешли Розовка, Песчаное Нижнее и Ивано-Дарьевка.

Вооруженные силы РФ освободили три населенных пункта: Розовка, Песчаное Нижнее и Ивано-Дарьевка. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей сводке за неделю, с 20 по 26 июля.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики, Песчаное Нижнее Харьковской области и заняли более выгодные рубежи и позиции», — пишет пресс-служба российского оборонного ведомства.

На донецком направлении российским силам удалось освободить село Ивано-Дарьевка, а также улучшить свое положение по переднему краю. Бойцы группировки «Южной» лишили киевский режим до 4640 боевиков и 21 склада боеприпасов.

На минувшей неделе ВС РФ нанесли 33 групповых удара по военным предприятиям и пунктам дислокации противника.

Помимо этого, бойцы группировки «Запад» отразили девять штурмовых контратак ВСУ. Были нанесены поражения по шести бригадам украинских боевиков и трем соединениям теробороны. Удары наносились и по 13 полевым складам ВСУ.

«ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из которых четыре бронетранспортера М113 производства США и 68 автомобилей», — добавил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За неделю в плен сдались 63 украинских боевика.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина выступила против мирного соглашения с Россией.

Тема:
Спецоперация
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