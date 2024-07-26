При этом в последнее время не раз звучали заявления о готовности вести переговоры, в том числе от Зеленского.

Мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к заморозке конфликта. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского* Михаил Подоляк в интервью для Associated Press.

«Оно (соглашение. — Прим. ред.) может (привести к. — Прим. ред.) заморозке (конфликта. — Прим. ред.) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию», — выразил свое мнение Подоляк.

Он также сравнил мирное соглашение между Москвой и Киевом со «сделкой с дьяволом».

В понедельник, 22 июля, Владимир Зеленский заявил, что необходимо срочно перейти к переговорам о ситуации на Украине, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней. На следующий день глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил слова своего начальника, заявив, что Киев открыт для переговоров с Москвой.

Ничем не подкрепленные абстрактные слова теперь полностью свел на нет Подоляк, заявив о невозможности заключения мирного соглашения. Какой вариант предлагает киевский режим — никому не ясно.

Ранее 5-tv.ru побеседовал с экспертами по теме переговоров России и Украины. Политологи считают, что такими заявлениями Киев может тянуть время и отвлекать внимание от подготовки к конфронтации.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.