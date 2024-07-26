«Сделка с дьяволом»: Украина выступила против мирного соглашения с Россией

Подоляк назвал мирное соглашение с Россией сделкой с дьяволом
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При этом в последнее время не раз звучали заявления о готовности вести переговоры, в том числе от Зеленского.
Мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к заморозке конфликта. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского* Михаил Подоляк в интервью для Associated Press.
«Оно (соглашение. — Прим. ред.) может (привести к. — Прим. ред.) заморозке (конфликта. — Прим. ред.) на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию», — выразил свое мнение Подоляк.
Он также сравнил мирное соглашение между Москвой и Киевом со «сделкой с дьяволом».
В понедельник, 22 июля, Владимир Зеленский заявил, что необходимо срочно перейти к переговорам о ситуации на Украине, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней. На следующий день глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подтвердил слова своего начальника, заявив, что Киев открыт для переговоров с Москвой.
Ничем не подкрепленные абстрактные слова теперь полностью свел на нет Подоляк, заявив о невозможности заключения мирного соглашения. Какой вариант предлагает киевский режим — никому не ясно.
Ранее 5-tv.ru побеседовал с экспертами по теме переговоров России и Украины. Политологи считают, что такими заявлениями Киев может тянуть время и отвлекать внимание от подготовки к конфронтации.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
- 26 июл
- «Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа
- 26 июл
- «Ваш праздник в крови»: хакеры слили в сеть имена наемников ВСУ перед Олимпиадой
- 26 июл
- Армейская авиация бьет подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июл
- Беспилотник ВСУ попал в ловушку «Тор-М2». Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июл
- Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа
- 25 июл
- Более выгодные рубежи: каких успехов достигла «Южная» группировка в ДНР за сутки
- 25 июл
- Лично курировал? Залужный оказался причастен к попытке угона российского Су-34
- 25 июл
- Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу
- 25 июл
- «Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому
- 25 июл
- «Это гарантировано»: почему поддержка США не повлияет на ход конфликта на Украине
Читайте также
32%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?