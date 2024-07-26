Собянин сообщил о решении отреставрировать главный дом усадьбы Соллогуба

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Собянин добавил, что в этой усадьбе не раз бывал Лев Толстой и есть легенда, будто именно этот дом он описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых.

Собянин сообщил о решении отреставрировать главный дом усадьбы Соллогуба

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Главный дом усадьбы Соллогуба с церковью в Пресненском районе Москвы будет отреставрирован. Специалисты изучат особенности памятника архитектуры и разработают детальный реставрационный проект здания, которое считается единственным сохранившимся на Поварской улице после пожара 1812 года, рассказал 26 июля мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже этой осенью специалисты приступят к комплексным научным исследованиям. Сейчас дом в плохом состоянии. Деформированы фундаменты, цоколь, фасады, нужно менять элементы крыши», — отметил он в Telegrm-канале.

Собянин добавил, что в этой усадьбе не раз бывал Лев Толстой и есть легенда, будто именно этот дом он описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых. После революции в усадьбе открыли «Дворец искусств», где выступали известные поэты и писатели, а с 2020 года историческое здание занимает Ассоциация союзов писателей и издателей России.

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