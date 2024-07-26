Минюст России внес издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

СМИ выступало против спецоперации на Украине и публиковало фейковые материалы.

Минюст России внес издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов

Фото: Michael Gstettenbauer / ТАСС

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Издание «Bild на русском»* внесли в реестр иноагентов. Данные о СМИ появились на сайте Минюста России.

Ведомство отметило, что издание «Bild на русском» распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях, а также сообщения, которые были направлены на формирование негативного образа о Вооруженных силах страны. СМИ выступало против спецоперации на Украине и публиковало материалы иноагентов.

В реестре иноагентов Минюста оказался и политолог Илья Матвеев*. Он также распространял фейки о решениях госораганов России. Помимо этого, Матвеев участвовал в качестве респондента на информационной площадке, которую представляла организация, деятельность которой была признанна в России нежелательной. Политолог был членом проекта, признанного иноагентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст России признал Фонд «Свободная Россия»** (Free Russia Foundation) экстремистской организацией.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признаны иноагентами на территории России.

** — организация признана экстремисткой в России, ее деятельность запрещена.

*** — признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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